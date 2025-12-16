Economía/Empresas.- Holcim compra una participación mayoritaria en la peruana Cementos Pacasmayo por US$468 millones

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo cementero suizo Holcim ha anunciado la adquisición de una participación mayoritaria del 50,01% en la empresa peruana Cementos Pacasmayo por unos US$550 millones (468 millones de euros), en lo que representa la mayor adquisición en Latinoamérica de la multinacional helvética, que espera cerrar la compra en la primera mitad de 2026.

La transacción implica una valoración patrimonial de Cementos Pacasmayo de alrededor de US$1.100 millones (936 millones de euros), con un desembolso de unos US$550 millones (468 millones de euros), mientras que el valor empresarial al incluir deuda es de aproximadamente US$1.500 millones (1.277 millones de euros), según ha explicado a Europa Press un portavoz de Holcim.

La compañía suiza prevé sinergias de aproximadamente US$40 millones (34 millones de euros) realizadas en el tercer año, aunque anticipa que las ganancias por acción (EPS) y el flujo de caja libre aumenten ya en el primer año y que el retorno sobre el capital invertido (ROIC) se incremente en el tercer año.

La compra, pendiente de las condiciones habituales y de la aprobación regulatoria, acelerará el crecimiento de Holcim en Latinoamérica, ampliando su presencia en Perú, donde desembarcó hace un año y ha adquirido las empresas Comacsa, Mixercon y Compañía Minera Luren.

Fundada hace 67 años, Cementos Pacasmayo cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Valores de Nueva York. La empresa cuenta con unos 2.000 empleados y tres plantas de cemento con una capacidad combinada de aproximadamente 5 millones de toneladas al año, así como 28 plantas de hormigón premezclado.

"La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo se alinea plenamente con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica", ha declarado Miljan Gutovic, consejero delegado de Holcim, quien destacó la alta capacidad de generación de efectivo de la empresa peruana.