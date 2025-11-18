Economía/Empresas.- La socimi peruana Fibra Prime prepara su debut en BME con un valor de US$164 millones

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

Fibra Prime, socimi dedicada a oficinas, activos logísticos y espacios comerciales en Perú, ha iniciado el proceso para incorporarse a los mercados de valores de BME en España con un valor de US$190 millones (164 millones de euros).

Se trata de la primera socimi latinoamericana que prepara su llegada a un mercado europeo, según ha informado en un comunicado ArmanexT, asesor registrado en todos los mercados que operan en España y que asesora a Fibra Prime en este proceso.

La compañía busca con esta operación una mayor liquidez, acceso a una base ampliada de inversores europeos y un marco operativo "más estable y profundo", actuando como FIBRA (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), el equivalente a una socimi española.

Este anuncio marca el inicio de una nueva vía de integración entre el mercado inmobiliario latinoamericano y los mercados alternativos europeos, ya que ninguna FIBRA latinoamericana había emprendido el camino para cotizar en Europa.

Como asesor registrado, ArmanexT acompañará a Fibra Prime en la armonización regulatoria, la adecuación documental y la preparación técnica necesaria para cumplir los estándares del mercado español.

"Estas operaciones demuestran que la conexión entre Latinoamérica y los mercados de valores europeos ya no es una idea, es una realidad operativa. Nuestro objetivo es claro: que más empresas latinoamericanas puedan utilizar los mercados de valores para incorporarse a la economía europea sin fricciones innecesarias", ha señalado el presidente de ArmanexT, Antonio Fernández Hernando.

La reciente adaptación normativa promovida por BME para facilitar la llegada de fibras latinoamericanas, sumada al trabajo técnico de ArmanexT, han facilitado que esta vía comience a utilizarse de forma efectiva.

ArmanexT ha explicado que seguirá acompañando a Fibra Prime en todas las fases del proceso, asegurando una transición ordenada hacia los estándares de los mercados europeos.