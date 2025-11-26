Economía/Empresas.- Sacyr cierra la venta a Actis de tres autopistas en Colombia por US$1.350 millones

MADRID, 26 Nov. 2025 (Europa Press) -

Sacyr ha cerrado la venta al fondo británico Actis de la totalidad de su participación en tres concesiones de autopistas en Colombia por US$1.565 millones (1.350 millones de euros al cambio actual).

El importe final es ligeramente inferior a los US$1.600 millones a los que apuntó la compañía cuando anunció la operación, aunque la entrada en caja será superior a la esperada inicialmente, al ascender ahora a US$332 millones (286 millones de euros), frente a los 318 anteriores.

La compañía explica en un comunicado que el importe se ha ajustado con un tipo de interés aplicado hasta el cierre de esta operación. De los US$1.565 millones, 332 corresponden al capital ('equity') y el resto a deuda, siendo el valor final un 12% superior al anotado por la compañía en 2024.

Además, Sacyr podría recibir cantidades variables (earn-outs) valoradas aproximadamente en US$70 millones (60 millones de euros), en función del éxito de varias reclamaciones actualmente en gestión, con un posible impacto positivo en la contabilidad y la tesorería del grupo.

Los tres activos, que están en operación, son Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca- Pasto).

"La desinversión, enmarcada en la política habitual de rotación de activos de Sacyr, fortalece el balance para acelerar el plan de crecimiento de la compañía, que prevé multiplicar por tres la inversión y el valor de activos en 2033", argumenta la compañía, que defiende que la operación también está en línea con el objetivo de equilibrar geográficamente su actual porfolio de activos.

Finalizada la desinversión en estos tres activos concesionales, Sacyr mantiene su presencia en Colombia a través de tres activos: Autopista Puerta de Hierro (en operación), Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, los dos últimos en fase de desarrollo.