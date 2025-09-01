Economía/Empresas: Sacyr gana ocho nuevos contratos de agua en España de 111 millones de euros

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Sacyr, a través de su filial de Agua, ha ganado en los últimos meses ocho contratos para realizar servicios en la gestión y tratamiento de agua en Huelva, Málaga, Almería, Madrid, Barcelona, Badajoz y Asturias, con un importe global de 110,7 millones de euros.

Con estos contratos, Sacyr Agua refuerza su posición en España, donde defiende que es la primera empresa por capacidad de desalación, según afirma en un comunicado. En primer lugar, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía ha propuesto como adjudicatario a la UTE formada por Sacyr Agua (40%), Sacyr Ingeniería (40%) y UC10 (20%) para las obras de adecuación y mejora de la EDAR de Huelva, por un importe de 30 millones de euros.

Sacyr Agua también realizará para la Empresa Municipal de Aguas de Málaga la conservación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de la capital malagueña, por un importe de 21,6 millones de euros y un plazo de dos años, ampliable a tres años.

En Marbella (Málaga), Acosol ha adjudicado a la filial de Sacyr la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética de la desaladora de Marbella, por un importe de 6,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses.

Por otra parte, Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa) ha adjudicado a la UTE liderada por Sacyr Agua, junto con Talleres y Grúas González, la gestión y mantenimiento de las potabilizadoras de Cuevas de Almanzora, Fines, Albanchez, Somontín, Campico (Bedar) y Almocáizar (Los Gallardos), así como los depósitos de tratamiento y desinfección asociados, en este caso por 19,6 millones de euro.

En Madrid, el Canal de Isabel II ha adjudicado a Sacyr Agua el lote 1 de los servicios necesarios para el acompasamiento de las infraestructuras de depuración del Canal a las nuevas metas ambientales, por un importe de 17,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 años.

Para la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Sacyr Agua realizará el proyecto de ejecución de las obras de saneamiento y depuración del núcleo de Fogars de la Selva i Tordera (Barcelona) y Regent Park, y de las urbanizaciones del Parc dels Princeps y explotación de Forgars de la Selva, por 4,7 millones de euros.

En la provincia de Badajoz, Sacyr Agua realizará el servicio de abastecimiento de agua potable del lote 3 que cubre 10 municipios del suroeste de Badajoz, por 7,3 millones de euros y un plazo de tres años, con posibilidad de ampliar dos años más.

Por último, el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado a Sacyr Agua el contrato de explotación y conservación de cinco sistemas de saneamiento de Asturias, que dan servicio a más de 40.000 personas, por un periodo de dos años (con posibilidad de prórroga por tres más) y un importe de 3,5 millones de euros.