Economía/Empresas.- Zelestra vende su plataforma en América Latina a la colombiana Promigas

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

Zelestra ha acordado la venta al grupo colombiano Promigas de su plataforma de América Latina, conformada por una cartera total de más de 2,1 gigavatios (GW) de capacidad solar y de almacenamiento de energía en baterías, con 19 proyectos en desarrollo avanzado ubicados en Colombia, Perú y Chile, y con 1,4 GW contratados con clientes, informó la compañía, que no precisó el importe de la operación.

El cierre de la transacción está sujeto a la finalización de los procedimientos requeridos ante las autoridades de competencia de Colombia y Perú, así como al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, las cuales se espera que se completen en los próximos meses.

El consejero delegado de Zelestra, Leo Moreno, señaló que este acuerdo representa "un paso fundamental" para completar la transformación del grupo en "un líder multitecnológico y centrado en el cliente, con un enfoque estratégico principalmente en Europa y Estados Unidos".

"Estamos muy orgullosos del impacto que ha tenido Zelestra en América Latina a lo largo de los años y tenemos plena confianza en que el equipo seguirá generando un profundo impacto en los próximos años bajo su nueva titularidad", añadió.

Por su parte, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, indicó que esta adquisición representa un avance significativo" para alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia 'Nuestra Energía 2040', que impulsa la expansión del portfolio de soluciones energéticas de la compañía, el crecimiento de los negocios no regulados y la expansión hacia nuevas geografías.

"También refleja el compromiso de Promigas con el futuro energético del país y de la región, mediante el desarrollo de proyectos de energías renovables que contribuyen a la competitividad, sostenibilidad y eficiencia operativa", subrayó.

La plataforma de Zelestra en América Latina cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo, construcción y operación de proyectos renovables en la región, respaldada por un equipo de más de 130 profesionales.