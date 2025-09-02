Economía/Finanzas. Openbank supera los 300.000 clientes en México tras seis meses desde su lanzamiento

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Openbank, el banco digital de Santander, ha superado los 300.000 clientes en México tras seis meses desde su desembarco en el país norteamericano, según ha informado en un comunicado. Además, señala que hasta la fecha, ha procesado más de 1,3 millones de transacciones y ha superado los 230 millones de euros en recursos de clientes.

El director general de Santander México, Felipe García Ascencio, ha resaltado que el país americano es "estratégico" para Santander y ha celebrado que, en sus seis primeros meses de operación, Openbank "ha superado los objetivos planteados".

La entidad cuenta en México con una oferta de cuentas remuneradas al 10%, sin saldos ni comisiones, y tarjetas de débito y crédito, aunque la intención es ampliar esta gama de productos.

Siguiendo esta estrategia, el banco también ha anunciado hoy la incorporación de dos nuevos productos: por un lado, un seguro que cubre todas las compras digitales frente a robo o daño accidental durante al menos los 30 días posteriores a su adquisición; por el otro, una protección de precio en compras online en las que el cliente recibe un reembolso si el precio baja hasta por 30 días después de la compra.

Asimismo, el banco ha informado de la incorporación de nuevas funcionalidades como Google Wallet, que facilita a los clientes vincular sus tarjetas y realizar pagos desde el móvil, así como transferencias inmediatas, pago de servicios, monitorización de los gastos en tiempo real, entre otros.