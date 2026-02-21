Economías asiáticas sopesan impacto de nuevas medidas arancelarias de Trump y confusión generada

Por Selena Li y Ben Blanchard

HONG KONG/TAIPÉI, 21 feb (Reuters) - Los socios comerciales de Estados Unidos en Asia comenzaron a sopesar nuevas incertidumbres el sábado después de que el presidente Donald Trump prometió imponer nuevos aranceles a las importaciones, horas después de que la Corte Suprema anuló muchos de los impuestos generalizados que utilizó para iniciar una guerra comercial mundial

La sentencia del tribunal invalidó una serie de aranceles que la administración Trump había impuesto a las potencias exportadoras asiáticas, desde China y Corea del Sur hasta Japón y Taiwán, el mayor fabricante mundial de chips y un actor clave en las cadenas de suministro tecnológicas

A las pocas horas, Trump anunció que impondría un nuevo arancel del 10% a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países a partir del martes y durante un periodo inicial de 150 días, en virtud de una ley diferente, lo que llevó a los analistas a advertir de que podrían adoptarse más medidas, lo que supondría una mayor confusión para las empresas y los inversores

En Japón, un portavoz del Gobierno afirmó que Tokio "examinará cuidadosamente el contenido de esta sentencia y la respuesta de la administración Trump a la misma, y responderá de forma adecuada"

China, que se prepara para recibir a Trump a finales de marzo, aún no ha hecho ningún comentario oficial ni ha tomado ninguna medida de respuesta, ya que el país celebra las fiestas del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, un funcionario financiero de alto rango de Hong Kong, gobernado por China, calificó la situación de Estados Unidos como un "fiasco"

Christopher Hui, secretario de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong, dijo que el nuevo impuesto de Trump servía para subrayar las "ventajas comerciales únicas" de Hong Kong

"Esto demuestra la estabilidad de las políticas de Hong Kong y nuestra certeza (...) muestra a los inversores globales la importancia de la previsibilidad", dijo Hui en una rueda de prensa el sábado cuando se le preguntó cómo afectarían los nuevos aranceles estadounidenses a la economía de la ciudad

Hong Kong opera como un territorio aduanero independiente de China continental, un estatus que lo ha protegido de la exposición directa a los aranceles estadounidenses que gravan los productos chinos

Mientras que Washington ha impuesto aranceles a las exportaciones del continente, los productos fabricados en Hong Kong han estado sujetos, en general, a tasas arancelarias más bajas, lo que ha permitido a la ciudad mantener los flujos comerciales incluso cuando se intensificaron las tensiones entre China y Estados Unidos

Antes de la sentencia de la Corte Suprema, la presión arancelaria de Trump había tensado las relaciones diplomáticas de Washington en toda Asia, especialmente con las economías dependientes de las exportaciones e integradas en las cadenas de suministro con destino a Estados Unidos

La sentencia del viernes solo se refiere a los aranceles impuestos por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), destinada a situaciones de emergencia nacional

El observatorio de política comercial Global Trade Alert estimó que, por sí sola, la sentencia reduce casi a la mitad el promedio ponderado de los aranceles estadounidenses, del 15,4% al 8,3%

Para los países con niveles arancelarios más elevados, el cambio es más drástico. Para China, Brasil y la India, supondrá recortes de dos dígitos, aunque los niveles seguirán siendo elevados

En Taiwán, el Gobierno afirmó que estaba siguiendo de cerca la situación y señaló que el Gobierno estadounidense aún no había determinado cómo aplicar plenamente sus acuerdos comerciales con muchos países

"Aunque el impacto inicial en Taiwán parece limitado, el Gobierno seguirá de cerca la evolución de la situación y mantendrá una estrecha comunicación con Estados Unidos para comprender los detalles específicos de la aplicación y responder de manera adecuada", afirmó el gabinete en un comunicado

Taiwán ha firmado recientemente dos acuerdos con Estados Unidos: uno fue un memorando de entendimiento el mes pasado por el que Taiwán se comprometía a invertir US$250.000 millones, y el segundo se firmó este mes para reducir los aranceles recíprocos

MÁS CONFUSIÓN

Los analistas afirman que la sentencia de la Corte Suprema contra las medidas arancelarias más agresivas de Trump puede suponer un escaso alivio para la economía mundial. Advirtieron de la confusión que se avecina, ya que las naciones comerciales se preparan para las medidas de Trump para encontrar otras formas de utilizar los gravámenes para eludir la sentencia

El director de la Oficina de Política y Estrategia Comercial de Tailandia, Nantapong Chiralerspong, afirmó que la sentencia podría incluso beneficiar a sus exportaciones, ya que la incertidumbre ha provocado una nueva ronda de "adelantos", en la que los transportistas se apresuran a trasladar mercancías a Estados Unidos por temor a aranceles aún más elevados

En las divulgaciones corporativas seguidas por Reuters, las empresas de toda la región de Asia-Pacífico informaron de pérdidas financieras, cambios en el suministro y retiradas a medida que los aranceles se intensificaban hasta 2025 y principios de 2026. (Reporte de Selena Li en Hong Kong y Ben Blanchard en Taipéi; reporte adicional de Orathai Sriring en Bangkok y Tim Kelly en Bangkok; redacción de Greg Torode; edición de Kim Coghill; Editado en Español por Ricardo Figueroa)