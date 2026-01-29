Economías emergentes deben aprovechar su resiliencia actual para apoyar el crecimiento futuro: FMI

Por Rodrigo Campos

29 ene (Reuters) - Las economías de los mercados emergentes han demostrado su resistencia a pesar de las perturbaciones comerciales y la incertidumbre geopolítica, pero ese apoyo podría no durar y debería utilizarse para reconstruir amortiguadores y ampliar el crecimiento, advirtió el jueves el Fondo Monetario Internacional.

La economía mundial se ha "sacudido el impacto inmediato de la crisis arancelaria", gracias a la reorganización de las cadenas de suministro por parte de las empresas, las condiciones financieras favorables y el auge de las inversiones en tecnología e inteligencia artificial, que ha generado efectos indirectos en las exportaciones, especialmente en Asia, según afirmó el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Esas fuerzas también han reforzado los mercados emergentes, sosteniendo la actividad y los flujos de capital, incluso cuando la incertidumbre sigue siendo elevada, dijo.

Pero el FMI advirtió que el crecimiento se ha vuelto cada vez más limitado, con la actividad concentrada en un puñado de sectores, especialmente la tecnología y la inteligencia artificial, lo que aumenta los riesgos.

"Si bien el actual auge de la inversión ofrece la promesa de un aumento duradero de la productividad, la pregunta sigue siendo si los rendimientos seguirán cumpliendo o superando las expectativas", afirmó Gourinchas en una mesa redonda previa a la Conferencia de AlUla sobre Economías de Mercados Emergentes, prevista para los días 8 y 9 de febrero en Arabia Saudí.

Una corrección podría afectar a los mercados emergentes a través de unas condiciones financieras más restrictivas y salidas de capital, según afirmaron funcionarios del FMI.

El Fondo también señaló los riesgos del mercado laboral, observando los primeros indicios de debilitamiento en varios países y advirtiendo que una adopción más amplia de la inteligencia artificial podría desplazar a los trabajadores con el tiempo, lo que plantearía retos adicionales para los responsables políticos.

Gourinchas afirmó que la depreciación del dólar durante el último año había aliviado las condiciones financieras en muchos mercados emergentes, pero advirtió de que el impacto era desigual, especialmente para los exportadores de materias primas.

La política fiscal se ha vuelto más anticíclica en muchos países, lo que ha ayudado a amortiguar las recesiones, incluso cuando los costos de financiamiento siguen siendo elevados para las economías con una deuda elevada, según los responsables.

El FMI ha señalado anteriormente que una mayor credibilidad monetaria, unos tipos de cambio más flexibles y unos marcos fiscales mejorados son fuentes clave de resiliencia.

Si bien esos avances siguen siendo importantes, los funcionarios afirmaron que la flexibilización de las condiciones financieras externas y la inversión impulsada por la tecnología han desempeñado un papel más importante a corto plazo en el apoyo al crecimiento.

