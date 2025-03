Economista honrado por Trump advierte que aranceles de EEUU causarán alza en precios de vehículos

WASHINGTON (AP) — El reconocido economista Arthur Laffer advirtió en un nuevo análisis que los aranceles del 25% que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso a las importaciones de automóviles podrían añadir 4.711 dólares al costo de cada vehículo, y señaló que dichos impuestos podrían debilitar la capacidad de las empresas de Estados Unidos de competir con sus contrapartes extranjeras.

En el análisis de 21 páginas obtenido por The Associated Press, Laffer, a quien Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2019 por sus contribuciones a la economía, afirma que la industria automotriz estaría en una mejor posición si el presidente preservara las reglas de la cadena de suministro con Canadá y México establecidas en el T-MEC que Trump renegoció en 2019.

La Casa Blanca ha eximido temporalmente de los aranceles a las importaciones de automóviles y de autopartes cobijadas por el T-MEC a partir del 3 de abril para que el gobierno de Trump pueda elaborar un proceso para gravar el contenido no estadounidense en vehículos y autopartes amparados por el acuerdo.

“Sin esta exención, se corre el riesgo de que el arancel propuesto cause un daño irreparable a la industria, lo que contradice los objetivos de la administración de fortalecer la manufactura y la estabilidad económica en Estados Unidos”, escribe Laffer en el análisis. “Un arancel del 25% no sólo reducirá, o posiblemente eliminará, los márgenes de ganancia de los fabricantes estadounidenses, sino que también debilitará su capacidad para competir con rivales internacionales”.

En una entrevista el viernes con The Associated Press, Laffer dijo que el informe había causado un “alboroto” y advirtió que sólo se aplicaba a la economía, en lugar de las habilidades de negociación de Trump y su enfoque estratégico hacia el comercio.

“El informe muestra la economía de lo que sucederá si se implementaran los aranceles”, destacó. “Esto se trata de hechos, no de cómo nos sentimos”.

El economista también elogió a Trump como un negociador que tiene un profundo conocimiento de los temas comerciales, indicando que las amenazas arancelarias podrían usarse, como lo hicieron durante el primer mandato de Trump, para finalmente reducir las barreras comerciales y mejorar los resultados para la economía estadounidense.

“Donald Trump está más familiarizado con los beneficios del comercio que cualquier político con el que haya hablado en mi vida”, dijo Laffer. “No tomen este documento de ninguna manera como una crítica a Donald Trump y sus estrategias”.

Agregó que confía en el presidente y lo ve como excepcionalmente competente.

Más allá de que los aranceles impuestos por Trump han asustado al mercado de valores y a los consumidores en Estados Unidos, el análisis de Laffer y otros informes muestran los posibles riesgos económicos si la amenaza de impuestos a las importaciones no logra producir un conjunto duradero de acuerdos con otros países. El documento recuerda a Trump que no es demasiado tarde para cambiar de rumbo, y específicamente califica el T-MEC negociado en su primer mandato como un “logro significativo”.

“El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha servido como una piedra angular del primer mandato del presidente Trump y se ha convertido rápidamente en una característica dominante de la política comercial de América del Norte, fomentando el crecimiento económico, estabilizando las cadenas de suministro y fortaleciendo la industria automotriz de Estados Unidos”, escribió Laffer.

El análisis dice que el costo por vehículo sin la exención del T-MEC sería 4.711 dólares más alto, pero que esa cifra sería de 2.765 dólares si se mantuvieran las exenciones.

Trump honró a Laffer 45 años después que el economista dibujara famosamente en una servilleta la “curva de Laffer” que muestra que hay una tasa impositiva óptima para recaudar ingresos.

La curva en forma de campana indica que hay una tasa impositiva tan alta que podría ser contraproducente para generar ingresos fiscales. Muchos republicanos señalan dicha curva como evidencia de que tasas impositivas más bajas podrían generar un crecimiento más fuerte que llevaría a mayores ingresos fiscales.

“El doctor Laffer ayudó a inspirar, guiar e implementar reformas económicas extraordinarias que reconocen el poder de la libertad y el ingenio humanos para hacer crecer nuestra economía y sacar a las familias de la pobreza hacia un futuro realmente brillante”, dijo Trump al otorgarle la medalla.

Laffer fue parte de la junta asesora de política económica del presidente Ronald Reagan, además de ser profesor universitario. Tiene su propia consultoría económica, Laffer Associates. En 1970, fue el primer economista en jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

Laffer también asesoró a Trump durante su campaña presidencial de 2016, y coescribió un libro halagador: “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy” (“Trumpconomía: Dentro del plan de Estados Unidos primero para revitalizar nuestra economía”).

Laffer Associates no respondió de momento a un correo electrónico de la AP en que se le solicitaban comentarios el jueves por la noche.

Trump sostiene que los aranceles del 25% harán que más fabricantes de automóviles extranjeros y nacionales expandan la producción y abran nuevas fábricas en Estados Unidos. El lunes, celebró los planes de inversión por 5.800 millones de dólares por parte del fabricante de automóviles surcoreano Hyundai para construir una planta siderúrgica en Luisiana, los cuales dijo eran evidencia de que su estrategia tendría éxito.

Trump aseveró que los aranceles del 25% a los autos ayudarán a reducir el déficit presupuestario federal al tiempo que se traslada más producción a Estados Unidos.

“En su mayor parte, creo que va a llevar a que los autos se fabriquen en un solo lugar”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Actualmente, el auto se fabricaría aquí, se enviaría a Canadá, se enviaría a México, se enviaría a todas partes. Es ridículo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.