Economista jefe de Goldman dice caso contra Powell eleva preocupación sobre independencia de la Fed

Por David Milliken

LONDRES, 12 ene (Reuters) - El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, dijo el lunes que una amenaza de acusación penal contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaría las preocupaciones sobre la independencia del banco central estadounidense, aunque indicó que espera que la entidad continúe tomando decisiones basadas en datos.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha aumentado su presión sobre la FED, amenazando con acusar a Powell por sus comentarios al Congreso sobre un proyecto de renovación de la sede de la entidad, una acción que Powell calificó de "pretexto" de la administración para ganar más influencia sobre las tasas de interés, que Trump quiere recortar de forma drástica. "Obviamente, hay más preocupaciones de que la independencia de la FED vaya a estar en la mira con las últimas noticias sobre la investigación criminal contra el presidente Powell, que reforzaron esas preocupaciones", dijo Hatzius en la conferencia anual de estrategia global de Goldman Sachs, que se celebra en Londres.

Hatzius es miembro del comité de gestión de Goldman Sachs y sus comentarios son las primeras declaraciones públicas de un alto ejecutivo de Wall Street desde que surgió la noticia de la posible investigación a Powell.

"No tengo dudas de que él (Powell) en el resto de su mandato como presidente tomará decisiones basadas en los datos económicos y no se dejará influir de una forma u otra, recortando más o negándose a recortar en función de datos que podrían empujar en esa dirección", dijo Hatzius.

Goldman ha retrasado su pronóstico de recortes de tasas de la FED y ahora espera dos reducciones de 25 puntos básicos en junio y septiembre de 2026 en lugar de los movimientos previamente anticipados en marzo y junio.

El cambio en las expectativas sobre las tasas sigue a los datos más débiles de las nóminas no agrícolas del viernes y refleja señales de un mercado laboral que se debilita de manera gradual, junto con un crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado y un desvanecimiento de los impactos arancelarios.

(Escrito por Dhara Ranasinghe; editado en español por Carlos Serrano)