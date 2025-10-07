Economista Valentín Pich recibe el premio 'Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía 2025' del CGE

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo General de Economistas (CGE) ha otorgado este martes el premio 'Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía' al economista Valentín Pich, quien fue presidente del organismo antes de Miguel Ángel Vázquez Taín, según ha anunciado este martes el CGE.

El Consejo, reunido en la Asamblea de decanos de todos los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de España, ha concedido este premio a Pich, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su dedicación en diversos órganos y entidades económicas y su labor como presidente del Consejo entre 2008 y 2025.

El acto de entrega, celebrado en el Real Casino de Madrid, ha contado con la presencia de los decanos y de otros representantes de entidades económicas, entre ellos el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; la subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa, Aida Fernández; la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero; el presidente del ICAC, Santiago Durán; y la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, entre otros.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha hecho entrega de la 'Gran Cruz' a su predecesor, destacando "su grado de compromiso con la profesión y la disciplina económica" y su labor, tanto en el seno de la organización colegial, como dentro de los órganos directivos de las diferentes entidades del área económica, lo que ha contribuido a favorecer espacios de diálogo entre economistas, empresas y administraciones públicas".

El trabajo de Pich ha ayudado a "poner de relieve la importancia del rigor técnico e independiente, tan necesario en un entorno global como el actual marcado por la incertidumbre, la volatilidad de los mercados y los cambios tecnológicos", según ha añadido el presidente del Consejo.

Por su parte, Valentín Pich ha agradecido el galardón expresando el honor que supone para él ser parte de una lista de reconocidos economistas españoles, y añadiendo que su único empeño ha sido "trabajar desde la humildad y con el ánimo de ser útil", y ha coincidido con Vázquez Taín en la importancia del rigor técnico y la independencia de criterio en entornos cambiantes como el actual.