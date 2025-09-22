LA NACION

Economistas alertan sobre el riesgo de un "colapso" del periodismo de calidad

Una decena de economistas de renombre, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Daron Acemogl

Una decena de economistas de renombre, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Daron Acemoglu, advirtieron el lunes sobre el riesgo de un "colapso del periodismo de interés público" que proporciona información de calidad, con "consecuencias considerables", especialmente para la economía.

"El acceso a información fiable es el recurso fundamental que alimenta la economía del siglo XXI", al igual que "las épocas anteriores dependían del vapor o del carbón para su desarrollo industrial", afirmaron en una declaración colectiva publicada por el Foro sobre Información y Democracia.

"Este recurso será aún más esencial en la economía futura, centrada en la inteligencia artificial", señalaron estos economistas, entre los que también figuran Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle y Francesca Bria.

Los "medios de comunicación de interés público", definidos como aquellos que proporcionan información factual y fiable, y que son independientes desde el punto de vista editorial, "desempeñan un papel crucial" y "sin embargo, en todo el mundo, están amenazados", constataron.

Sufren dificultades financieras debido a "la competencia cada vez más desleal de los gigantes tecnológicos" y las plataformas, y se ven sometidos a una "creciente injerencia de los gobiernos, en particular de los autoritarios, aunque no exclusivamente".

Los economistas instaron a los poderes públicos a "invertir en un periodismo libre e independiente" mediante subvenciones directas o indirectas, "cupones ciudadanos" (importe para gastar cada año) o la instauración de "impuestos digitales sobre las principales plataformas".

También recomendaron "modelar los ecosistemas de información en interés público", en particular con una "regulación adecuada" de los grupos tecnológicos y de la IA.

Estas medidas permitirían evitar "una trayectoria que parece conducir al colapso del periodismo de interés público, con consecuencias considerables para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestras democracias", según ellos.

Su coste es "relativamente bajo" y deberían llevarse a cabo "en concertación con la sociedad civil y el sector privado".

El Foro sobre Información y Democracia es fruto de una colaboración iniciada en 2019 por Francia y la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), a la que se sumaron unos cincuenta Estados.

