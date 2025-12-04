Economistas apuestan a baja de tasas de la Fed en diciembre, pese a división de autoridades

*

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU, India, 4 dic (Reuters) -

La Reserva Federal de Estados Unidos reducirá su tasa de interés un cuarto de punto porcentual en su reunión del 9 y 10 de diciembre para apoyar a un mercado laboral que se enfría, según la mayoría de más de 100 economistas encuestados por Reuters.

El fuerte consenso es similar a una encuesta de noviembre y la probabilidad cercana al 85% de un recorte implícito en los futuros de tasas, pero contrasta fuertemente con la creciente división entre los responsables de la política monetaria estadounidense sobre si la mayor economía del mundo necesita otra dosis de estímulo la próxima semana.

Tras un recorte de 25 puntos básicos en octubre, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió contra la reavivación de la inflación y subrayó que un movimiento en diciembre estaba lejos de ser una "conclusión inevitable". La inflación se ha mantenido sobre el objetivo del 2% de la Fed desde marzo de 2021.

Una paralización parcial el Gobierno de 43 días que detuvo la publicación de datos económicos se sumó a esa preocupación.

Las minutas de la reunión de octubre también revelaron un Comité Federal de Mercado Abierto fuertemente dividido: algunos miembros preferían mantener las tasas sin cambios y varios se opusieron rotundamente al recorte.

A pesar de los desacuerdos tanto sobre esa decisión como sobre el camino a seguir, una amplia mayoría del 82%, 89 de los 108 economistas que participaron en la encuesta de Reuters del 28 de noviembre al 4 de diciembre, predijo una reducción de 25 puntos básicos.

"Espero que la Fed recorte en la reunión de la semana que viene. Sé que ha habido muchas idas y venidas, especialmente después de octubre, acerca de que Powell era algo duro, pero eso, creo, se debió más a la falta de datos disponibles debido al cierre", dijo Thomas Simons, economista jefe de Estados Unidos en Jefferies.

"Aunque tiene sentido que esté preocupado, no necesariamente puede volver a argumentar lo mismo en diciembre. Hemos visto suficiente apoyo a la continuación de los recortes por parte de la mayoría de la Junta de Gobernadores en sus comentarios públicos desde esa reunión".

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, se unió recientemente a los gobernadores Michelle Bowman, Christopher Waller y Stephen Miran en el bando de los recortes de tasas. Williams dijo que los tipos podrían bajarse sin poner en peligro el objetivo de inflación y que ofrecerían un seguro contra nuevas desviaciones del mercado laboral.

Sin embargo, cinco de los 12 miembros con derecho a voto se han opuesto públicamente a una nueva baja de tasas.

Las previsiones de las encuestas para 2026 reflejan esa falta de consenso. Aunque la mediana apuntaba a dos recortes más que situarían el tipo de los fondos federales entre el 3,00 y el 3,25% a finales de año, no ha habido una mayoría clara en ningún trimestre.

(Reportaje de Sarupya Ganguly; análisis de Renusri K; sondeos de Aman Kumar Soni, Reshma Ann Samuel y Jaiganesh Mahesh; edición de Chizu Nomiyama)