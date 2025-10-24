Economistas creen que el cierre del Gobierno estadounidense causará un daño temporal a la economía

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - El prolongado cierre del Gobierno de Estados Unidos en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso por la financiación podría mermar el crecimiento económico en el cuarto trimestre, pero gran parte de la producción perdida se recuperaría cuando se reanudara el funcionamiento normal.

Los economistas estiman que el cierre está recortando entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales semanales del crecimiento del Producto Interno Bruto anualizado ajustado a la inflación. El impacto del cierre, que ya va por su tercera semana, se dejaría sentir sobre todo en el gasto de los consumidores y en la pérdida de productividad de los trabajadores federales.

Alrededor de 700.000 trabajadores federales han sido suspendidos y casi otros tantos están trabajando sin sueldo, lo que podría obligar a los hogares a aplazar el gasto.

Muchos perderán su primer sueldo completo el viernes. La Casa Blanca insinuó que los trabajadores federales no tienen garantizado el pago retroactivo cuando el Gobierno reabra y la administración del presidente Donald Trump ha despedido a algunos trabajadores suspendidos. Los contratistas también han sido enviados a casa y normalmente no reciben salarios retroactivos.

"Va a haber un impacto en la economía", dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon. "No va a empujar a la economía a la recesión, pero cuanto más se alargue esto, más permanentes serán las pérdidas para los trabajadores federales que pueden haber tenido que recortar gastos porque no han cobrado o porque, esencialmente, mientras esperan el pago retroactivo, simplemente están siendo más juiciosos con sus finanzas".

El Congreso aprueba a veces la financiación anual de algunos departamentos federales, como fue el caso antes del cierre de 2018-2019, cuando se financiaron grandes secciones del Gobierno. Esta vez, ningún departamento está financiado, con efectos dominó más amplios más allá de los trabajadores federales.

Aunque al personal militar en servicio activo se le pagó la semana pasada, ha habido informes de medios de que algunos fueron mal pagados.

Varios estados, entre ellos Nueva York y Texas, han advertido de que los cupones de alimentos, de los que dependen los hogares con ingresos más bajos para complementar sus presupuestos de comestibles, no estarán disponibles si el cierre continúa en noviembre. En Pensilvania, el gobierno estatal dijo que estos pagos terminarían a partir del 16 de octubre.

"Están los efectos a corto plazo, que ya se están produciendo, y luego están los de largo plazo, que son más difíciles de calibrar y que dependerán específicamente de cuándo y si se resuelve", dijo Brian Bethune, profesor de economía del Boston College.

Pero a medida que esto se alarga, estos efectos a corto plazo definitivamente se acumulan.

Opiniones similares fueron compartidas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, cuya última evaluación mostró que los efectos negativos sobre la economía "serán temporales" y "aumentarán con un cierre más largo".

Durante el cierre de 34 días que comenzó a fines de diciembre de 2018, el más largo registrado, el crecimiento del PBI casi se frenó en el cuarto trimestre antes de acelerarse en el trimestre enero-marzo.

Los mercados financieros hasta ahora se han encogido de hombros ante el cierre, que ha tenido efectos en cadena en las empresas que reciben contratos del Gobierno y otras que buscan permisos y certificaciones. Oxford Economics calculó que US$800 millones en nuevas adjudicaciones federales están en riesgo de interrupción por cada día laborable que dure el cierre, con posibles efectos negativos en el mercado laboral.

"Aunque los contratistas pueden arreglárselas con una breve suspensión de la actividad federal, un cierre prolongado puede afectar de forma significativa a su flujo de caja, lo que podría dar lugar a suspensiones de empleo, recortes salariales o incluso despidos", dijo Bernard Yaros, de Oxford Economics.

Según indicó, el gasto público retrasado podría recuperarse una vez reanudado el funcionamiento normal, aunque "cuanto más dure el cierre, mayor será la probabilidad de que algunos contratistas nunca recuperen todos los ingresos perdidos durante el estancamiento presupuestario".

(Reporte adicional de Bo Erickson; editado en español por Carlos Serrano)