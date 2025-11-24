Economistas ven un crecimiento ligeramente más rápido en EEUU y una inflación estable en 2026

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) -

El crecimiento económico de Estados Unidos aumentará ligeramente el próximo año, pero la creación de empleo seguirá siendo lenta y la Reserva Federal ralentizará el ritmo de los futuros recortes de tipos, según los economistas encuestados por la Asociación Nacional de Economía Empresarial en la encuesta de previsiones de fin de año del grupo.

La encuesta, realizada entre el 3 y el 11 de noviembre entre 42 profesionales, arrojó una previsión media de crecimiento del 2%, superior al 1,8% de la encuesta anterior de octubre y que contrasta con el 1,3% previsto en junio. El aumento del gasto personal y la inversión empresarial se ven impulsando un mayor crecimiento, compensado por lo que el panel en un consenso cercano dijo que sería un lastre para el crecimiento de un cuarto de punto porcentual o más de los nuevos impuestos a la importación del Gobierno del presidente Trump. "Los encuestados citan los 'impactos arancelarios' como el mayor riesgo a la baja para las perspectivas económicas de EEUU, considerando tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto potencial", informó la encuesta.

El endurecimiento de las medidas de inmigración también se considera un factor que podría deprimir el crecimiento, mientras que el aumento de la productividad se considera el factor más probable para impulsar el crecimiento por encima de las previsiones.

Se espera que la inflación termine el año en el 2,9%, ligeramente por debajo del 3% previsto en la encuesta de octubre, y que descienda solo ligeramente hasta el 2,6% el año próximo, siendo los aranceles responsables de entre un cuarto de punto porcentual y casi tres cuartos de punto porcentual de esa cifra.

Se considera que el crecimiento del empleo seguirá siendo modesto en términos históricos, en torno a 64.000 puestos de trabajo al mes, más rápido de lo que se espera este año, pero muy por debajo de las normas recientes. La tasa de desempleo aumentará hasta el 4,5% a principios de 2026 y se mantendrá en ese nivel durante todo el año.

Con una inflación persistente y solo un ligero aumento del desempleo, se considera que la Reserva Federal aprobará un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto en diciembre, pero reducirá los tipos solo otro medio punto el año que viene, acercándose a lo que se considera un tipo aproximadamente neutral para la política monetaria. (Información de Howard Schneider en Washington; edición de Matthew Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)