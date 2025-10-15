Ecopetrol dará luz verde a propuesta de construcción de otra planta de regasificación: presidente Roa
BOGOTÁ, 15 oct (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol responderá "de manera favorable" a una propuesta para la construcción de otra planta de regasificación en el país, dijo el miércoles el presidente del conglomerado, Ricardo Roa.
La Transportadora de Gas Internacional (TGI) propuso a Ecopetrol la implementación de una planta de regasificación en el departamento de La Guajira, en el norte del país sudamericano.
"Le voy a contestar su carta muy pronto (...), se la voy a contestar de manera favorable", dijo Roa durante una presentación en un congreso de hidrocarburos en la caribeña ciudad de Cartagena.
"Vamos a avanzar de manera significativa, porque lo que nos interesa de verdad, sí es la seguridad energética del país", agregó.
Según TGI, si se da luz verde al denominado proyecto Ballenas, estaría listo para operar en 2027 y podría bajar los costos del gas importado en un 20%.
(Reporte de Nelson Bocanegra)
