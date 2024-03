BOGOTÁ, 20 mar (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol anunció el miércoles que recibió autorización del Ministerio de Hacienda para contratar un crédito hasta por 1.200 millones de dólares.

Ecopetrol, controlada mayoritariamente por el Estado, dijo que el crédito tiene un vencimiento de cinco años y se dividirá entre los prestamistas Bank of Nova Scotia, BBVA Securities Inc., Bank of America y JP Morgan Chase Bank, entre otros.

El conglomerado energético colombiano invertirá este año entre 23 billones y 27 billones de pesos (entre 5.906 millones y 6.933 millones de dólares), enfocados en la transición energética y la exploración de petróleo para mantener la producción.

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano y es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos. (Reporte de Luis Jaime Acosta)