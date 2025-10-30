Ecopetrol y Petrobras comercializarán conjuntamente gas de proyecto Sirius en Colombia

BOGOTÁ, 30 oct (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol y la brasileña Petrobras anunciaron el jueves una alianza para comercializar de manera conjunta el gas del proyecto Sirius, que se encuentra en proceso de ejecución.

El bloque Sirius es propiedad de Ecopetrol, que tiene una participación del 55,6%, y de Petrobras, operadora y dueña del 44,4% restante.

El proyecto Sirius tiene 6000 millones de pies cúbicos de gas estimados en el sitio, con una inversión total proyectada de unos US$5000 millones y se estima que entraría en operación entre 2029 y 2030.

De toda la producción esperada del campo, Ecopetrol y Petrobras acordaron comercializar hasta 249 millones de pies cúbicos por día (MPCD), para un periodo de hasta seis años, precisó el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

"Este mecanismo busca garantizar la asignación eficiente, pública y objetiva del gas natural proveniente del campo Sirius", agregó el directivo.

El proyecto es clave para incrementar las limitadas reservas de gas de Colombia, que se ha visto obligada a incrementar las importaciones del combustible para suplir la demanda interna.

A mediados de octubre, el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, dijo que se había concluido cerca del 50% de las consultas previas para desarrollar el proyecto.

En septiembre pasado se conoció que el número de consultas previas para el proyecto había aumentado a 120 desde las 116 iniciales.

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas para participar en la toma de decisiones sobre proyectos, obras, actividades o medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles directamente en sus territorios, cultura, vida y derechos.

