Ecoppia anuncia otro proyecto en la India con el inversor líder mundial Actis

Ecoppia (tase: ecpa), el líder mundial en soluciones de limpieza robótica para energía solar fotovoltaica, ha anunciado hoy otro proyecto de 150mw con sprng energy, una empresa propiedad de la plataforma de inversión líder a nivel mundial actis. los robots de ecoppia se desplegarán en el proyecto ananthapuram de spring solar en andhra pradesh en el segundo trimestre de 2022.

Actis comenzó su colaboración con Ecoppia en 2017, con la instalación de los robots totalmente autónomos en 4 sitios solares diferentes de su plataforma "Ostro Energy". Desde entonces, en los últimos 5 años, el rendimiento incomparable de los productos de Ecoppia ha garantizado que todos los proyectos solares posteriores desarrollados por las plataformas de Actis en la India cuenten con Ecoppia como su proveedor exclusivo de soluciones de limpieza robótica. La inigualable fiabilidad de Ecoppia y su probada eficacia en la eliminación de suciedad, es una de las muchas razones por las que los activos de Actis se consideran tecnológicamente superiores, de bajo riesgo y de alta calidad. Durante 2020 y 2021, la India sufrió más de 150 días de encierro por la pandemia, lo que provocó que la mayoría de los dueños de plantas tuvieran dificultades para conseguir que los paneles solares se puedan limpiar y produjeran energía adecuadamente. Sin embargo, ninguno de los emplazamientos de más de 2GW de Ecoppia perdió ni un solo día de ciclo de limpieza, gracias a sus soluciones robóticas altamente fiables y totalmente autónomas atendidas por el consolidado equipo de Ecoppia en la India.

Durante casi una década, Ecoppia ha innovado en el mercado solar con más de 3 GW de proyectos en 4 continentes diferentes, permitiendo a los propietarios de los emplazamientos disfrutar de las ventajas de un rendimiento máximo durante todo el año, al tiempo que reducen sus costos de operación y mantenimiento y, en general, su LCOE (siglas en inglés de coste nivelado de la energía).

"Nos sentimos halagados de haber sido elegidos de nuevo por nuestro valioso socio Actis", comenta Jean Scemama, CEO de Ecoppia. "Como líderes del mercado, asumimos la responsabilidad ante nuestros clientes y accionistas de mantener los estándares más altos, elevando constantemente el estándar hacia la excelencia. La versátil cartera de soluciones de Ecoppia seguirá proporcionando a los participantes del sector energético de todo el mundo la clave para la escalabilidad, la sostenibilidad y un atractivo beneficio sobre la inversión (ROI)", concluye.

Acerca de Ecoppia Con acuerdos adjudicados por más de 16 GW, Ecoppia (TASE: ECPA) es pionero y líder mundial en soluciones robóticas para energía solar fotovoltaica. Los sistemas robóticos autónomos, basados en la nube y que no utilizan agua de Ecoppia eliminan el polvo de paneles solares de forma diaria aprovechando una sofisticada tecnología y capacidades avanzadas de inteligencia comercial. La plataforma de Ecoppia, que se controla y se administra de forma remota, permite que las plantas solares funcionen con el máximo rendimiento requiriendo una intervención humana mínima y con un coste mínimo. Los algoritmos y las soluciones robóticas patentadas de Eccopia logran que la operación y el mantenimiento diario en las plantas solares sean más seguros, eficientes y fiables. Ecoppia, una empresa que cotiza en bolsa y está respaldada por importantes fondos de inversión internacionales, trabaja junto con las mayores firmas energéticas del mundo y limpia millones de paneles solares todos los días. Para más información, visite www.ecoppia.com

