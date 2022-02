Ecoppia firma el primer proyecto híbrido de 400MW con el líder del mercado Azure Power, con múltiples soluciones robóticas en un mismo emplazamiento

TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--feb. 21, 2022--

Ecoppia (tase: ecpa), líder mundial en soluciones robóticas de limpieza para la energía solar fotovoltaica, ha anunciado hoy otro hito importante con el primer proyecto híbrido de 400mw con el prestigioso operador de energía, azure power.

Ecoppia’s versatile portfolio answers the growing needs of large IPP’s such as Azure Power, providing a holistic solution for even the most challenging solar sites (Photo: Business Wire)

Este complejo proyecto, que combina dos tipos de instalaciones -inclinación fija y seguidores de eje único (SAT)-, junto con terrenos difíciles y estructuras variadas, es otro ejemplo de las amplias capacidades de Ecoppia para adaptar una solución rentable y a largo plazo para los principales actores del sector energético.

El despliegue robótico, cuyo inicio está previsto para el primer semestre de 2022, contará con toda la gama de productos de Ecoppia: el E4, el T4 y la última incorporación de Ecoppia, el Ecoppia H4, que cuenta con la tecnología patentada de Helix Technology.

El H4, que combina las reconocidas capacidades de seguridad de Ecoppia con una limpieza eficaz, rápida e inteligente, está diseñado para satisfacer las crecientes necesidades de los desarrolladores de plantas.

Con microfibras seguras y un flujo de aire controlado, el H4 canaliza las partículas de polvo y suciedad hacia abajo sin acumularlas, simplemente moviéndose horizontalmente mientras limpia verticalmente.

Azure Power forma parte de una larga lista de empresas energéticas de primer nivel, que comprenden la necesidad de una solución integral, capaz de hacer frente a su enorme portafolio de proyectos en distintas geografías, incluso con los emplazamientos más difíciles. El proyecto forma parte del acuerdo marco de Ecoppia con Azure, lo que prueba la capacidad de Ecoppia para abastecer las necesidades futuras de las operaciones en expansión del cliente.

"Cuando Ecoppia se fundó hace 8 años, teníamos un simple objetivo en mente: permitir la escalabilidad y mejorar la rentabilidad de los grandes emplazamientos solares en todo el mundo", comenta Jean Scemama, CEO de Ecoppia. "Con este proyecto, Ecoppia consolida su capacidad de hacerlo, ofreciendo a Azure Power un amplio espectro de soluciones robóticas autónomas, que ayudarán en sus iniciativas de expansión. Creemos que con el nuevo producto de Ecoppia, el H4, que se une a la cartera de Ecoppia, las empresas energéticas podrán lograr un retorno de la inversión más rápido mientras protegen sus activos", añade.

Acerca de Ecoppia

Con más de 3000 MW de capacidad desplegada, Ecoppia (TASE: ECPA) es pionero y líder mundial en soluciones robóticas para energía solar fotovoltaica. Los sistemas robóticos autónomos, basados en la nube y que no utilizan agua de Ecoppia eliminan el polvo de paneles solares de forma diaria aprovechando una sofisticada tecnología y capacidades avanzadas de inteligencia comercial. La plataforma de Ecoppia, que se controla y se administra de forma remota, permite que las plantas solares funcionen con el máximo rendimiento requiriendo una intervención humana mínima y con un coste mínimo. Los algoritmos y las soluciones robóticas patentadas de Eccopia logran que la operación y el mantenimiento diario en las plantas solares sean más seguros, eficientes y fiables. Ecoppia, una empresa que cotiza en bolsa y está respaldada por importantes fondos de inversión internacionales, trabaja junto con las mayores firmas energéticas del mundo y limpia millones de paneles solares todos los días. Para más información, visite www.ecoppia.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

