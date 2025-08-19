Ecuador: acuerdo con energética china CNPC por el gas

Lo anunció hoy la empresa estatal Petroecuador.

El acuerdo, de US$78 millones, incluye el suministro de materiales y servicios para la modernización de cuatro pozos en la Cuenca de la Amistad, en el Golfo de Guayaquil.

Los trabajos, programados para octubre, incluyen la instalación de una nueva plataforma y aumentarán la extracción a más de 40 millones de pies cúbicos diarios, destinados principalmente a la generación de energía y la industria.

Quito ha declarado a la Cuenca de la Amistad un proyecto prioritario para garantizar la estabilidad de la red termoeléctrica durante períodos de sequía.

Más del 70% de la electricidad del país proviene de centrales hidroeléctricas, que se vieron interrumpidas en 2024 por una grave sequía que provocó cortes de energía de hasta 14 horas.

Las autoridades ya han advertido del riesgo de una nueva temporada seca a partir de septiembre. (ANSA).