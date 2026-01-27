Ecuador afirma que un agente del ICE intentó entrar a su consulado en Mineápolis, EEUU

La cancillería de Ecuador rechazó el martes lo que denunció como un intento de incursión de agentes de inmigración en su sede consular en Mineápolis, Estados Unidos, en medio de una ola de descontento por las masivas redadas ordenadas por Donald Trump.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, emitió una nota de protesta dirigida a la embajada estadounidense en Quito por el episodio, según informó la cancillería en un comunicado.

La mañana de martes "un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó ingresar a las instalaciones del Consulado", pero funcionarios "impidieron el ingreso del oficial" para proteger a "los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular", precisó el ministerio de Relaciones Exteriores.