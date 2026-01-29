Ecuador ahorrará unos US$416 millones este año con operación de deuda: ministra

QUITO, 29 ene (Reuters) - Ecuador ahorrará unos 416 millones de dólares este año en pagos de deuda tras una exitosa operación de gestión de pasivos lanzada a principios de esta semana, dijo el jueves la ministra de Economía, Sariha Moya.

El Gobierno anunció la venta de alrededor de 2.500 millones de sus bonos con vencimiento a 2030 y 575 millones de dólares de sus bonos con vencimiento a 2035 en la oferta de recompra.

Por otro lado, emitió 4.000 millones de dólares en nueva deuda, lo que marca su primer regreso a los mercados internacionales de capitales desde la reestructuración de su deuda en eurobonos en 2020. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)