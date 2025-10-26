Ecuador: Al menos ocho muertos y cinco heridos en un ataque armado en el interior de una casa en Manabí (Ecuador)

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos ocho personas han muerto y cinco han resultado heridas como consecuencia de un violento tiroteo ocurrido este sábado en el interior de una vivienda donde varias personas jugaban a las cartas, en la provincia ecuatoriana de Manabí, en la parte noroccidental del país.

Cuatro de las víctimas mortales fallecieron 'in situ', mientras que las otras cuatro murieron mientras recibían asistencia médica, debido a la gravedad de las heridas que presentaban, según ha confirmado la Policía Nacional a la cadena de televisión en abierto Ecuavisa.

De acuerdo con las mismas fuentes, los atacantes llegaron al lugar de los hechos en un vehículo de color crema e irrumpieron en una casa en la que había varias personas reunidas, abriendo fuego indiscriminadamente contra ellas antes de darse a la fuga.

El vehículo en el que se desplazaban ha sido encontrado horas más tarde a unos dos kilómetros de la localización del tiroteo y en su interior se han hallado algunas prendas de ropa, presumiblemente pertenecientes a los atacantes.

Efectivos de la unidad de criminalística de la Policía han iniciado ya una investigación para localizar a los autores del crimen, sin que por el momento haya trascendido el móvil del delito, aún por esclarecer.

En la investigación colaboran también trabajadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Este hecho ha ocurrido un día después de otro episodio de violencia registrado en la provincia de Santo Domingo, donde cinco personas fueron asesinadas mientras se encontraban en un billar.

Ambos ataques son una muestra del recrudecimiento de la violencia criminal en el país, pese a las medidas de emergencia implementadas por el Gobierno, que tienen lugar en el marco de una ola de violencia que ha disparado las cifras de homicidios en el país durante 2025.

Según datos del Portal de Datos Abiertos del Ministerio del Interior recogidos por la misma cadena, Ecuador ha contabilizado 6797 muertes violentas hasta el 30 de septiembre de este año, lo que representa un incremento del 36,34% respecto al mismo período de 2024.

De mantenerse la tendencia, han advertido las autoridades, 2025 podría cerrar con cerca de 9000 homicidios, superando incluso las 8248 muertes registradas en 2023, considerado hasta ahora el año más violento de la historia reciente del país.