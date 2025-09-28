Ecuador.- Al menos un manifestante muerto por la represión durante el paro en Ecuador

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un manifestante indígena ha fallecido en la mañana de este domingo en el hospital de Cotacachi, a las afueras de Quito, durante el paro nacional indefinido convocado por organizaciones sociales e indígenas contra la eliminación de los subsidios al diésel.

El fallecido es el comunero indígena Efraín Fueres, de 47 años, quien sufrió heridas de bala, según ha informado la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y ha confirmado también la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocante del paro.

El enfrentamiento se habría producido en el sector del puente Ilumán, en la carretera entre Cotacachi e Ibarra. Un segundo manifestante estaría en estado crítico también tras ser alcanzado por las balas de las fuerzas de seguridad. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador ha informado de que hay al menos 47 personas heridas durante las manifetaciones.

"Exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente que determine a los responsables", señala el comunicado del INREDH.

Fueres, originario de Cuicocha, tenía 47 años y deja dos hijos menores de edad.

CONAIE, por su parte, ha denunciado el "uso letal de la fuerza" por parte de las Fuerzas Armadas "contra comuneros indígenas" y ha responsabilizado al presidente, Daniel Noboa, por la muerte de Fueres. "Exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad", ha añadido antes de mencionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU.

"El gobierno de Daniel Noboa responde con balas y explosivos. Denunciamos el uso de munición real y explosivos en Otavalo, el Estado aplica armas letales contra comunidades indígenas en resistencia", había denunciado previamente CONAIE sobre la "brutal represión" de las protestas.

"Un convoy militar y policial atacó a las comunidades toda la noche y madrugada. Se registran enfrentamientos en Ilumán, Peguche, Huaycopungo, Agualongo y otros puntos de resistencia", ha añadido CONAIE.

La Policía Nacional ha apuntado en un comunicado que están "verificando la información en territorio" y que se darán detalles oficiales en las próximas horas, según recoge la prensa ecuatoriana.