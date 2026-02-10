Ecuador: alcalde de Guayaquil arrestado por lavado de dinero

Álvarez, ya indagado en otro proceso por un caso de distribución ilegal de hidrocarburos, fue detenido por la mañana en su domicilio. Al momento de su arresto, el alcalde no portaba brazalete electrónico, medida cautelar ordenada como parte de la investigación previa.

Además de la detención del alcalde, la Fiscalía anunció el apresamiento de otras diez personas, entre ellas los hermanos Antonio y Xavier Álvarez, presidente y director respectivamente del club de fútbol de la ciudad, el Barcelona Sporting Club. Durante los registros, la policía incautó teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, computadoras, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para la investigación (ANSA)