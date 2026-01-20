Ecuador: alianza con Europa contra el narcotráfico

El evento contó con la presencia del embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, junto con los ministros del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores ecuatorianos.

El diplomático italiano reiteró que la cooperación con Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional es una prioridad para los países europeos.

También estuvo presente el director del proyecto italiano de diplomacia jurídica Itajus, que brinda asesoramiento y capacitación a las autoridades locales en actividades antimafia.

El nuevo centro se estableció en Guayaquil como parte de un acuerdo de cooperación que contempla el intercambio de datos con el Centro Internacional de Operaciones de Análisis de Inteligencia Marítima para Narcóticos (Maoc-N), con sede en Lisboa desde 2007 e integrado por fuerzas policiales, aduaneras y militares de varios países europeos y latinoamericanos.

Según el Ministerio de Defensa en Quito, el esfuerzo conjunto fortalecerá las operaciones antinarcóticos, con especial atención al Golfo de Guayaquil, y ayudará a reducir los flujos ilícitos hacia Europa y otros mercados.

El nuevo centro de inteligencia forma parte del proyecto Eufort-EC, impulsado por la Unión Europea, y se encargará de recopilar, analizar y transformar información en inteligencia estratégica y operativa sobre las rutas y cadenas logísticas utilizadas por el crimen organizado.

Estimaciones internacionales indican que aproximadamente el 70% de la cocaína mundial transita por Ecuador, gran parte de ella con destino a Europa. (ANSA).