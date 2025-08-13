Ecuador: Alumnos de Perú y Ecuador cursarán Ingeniería en la Politécnica de Belmez gracias a la Diputación

CÓRDOBA, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Diputación de Córdoba ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y el Ayuntamiento de Belmez (Córdoba) que permitirá que 16 alumnos, procedentes de Perú y Ecuador, puedan cursar en la Escuela Politécnica del municipio belmezano los grados de Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros y de Ingeniería Civil.

Esta actuación se enmarca en el 'Programa de Intercambio Hispano-Americano' y tiene como objetivo "formar y cualificar a los alumnos en estas materias, fomentando la interculturalidad, al mismo tiempo que se favorece el conocimiento de nuestro territorio en sus países de procedencia, con la correspondiente repercusión social, turística y económica que esto conlleva".

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha subrayado que "de este modo estamos intentando dar respuesta a la problemática del descenso del número de alumnos en la Escuela Politécnica de Belmez, con el fin de favorecer matriculaciones en este centro, que es uno de los ejes vertebradores del Guadiato".

Fuentes ha ahondado en que "es un centro centenario y de referencia en una comarca con muchas oportunidades de crecimiento, y que cuenta con un activo tan importante como la Escuela Politécnica".

"Estamos ante un movimiento de industrialización muy importante en nuestra comunidad y que nos lleva a hablar de la comarca del Guadiato como una tierra de oportunidades reales de crecimiento, y que va a ejercer un liderazgo como palanca de desarrollo en toda nuestra provincia", ha apuntado el presidente de la Diputación.

Además, ha añadido que, "en este contexto, la Escuela Politécnica es clave, porque nos enfrentamos a un proceso de adaptación hacia la economía dual, que nos debe mover para aprovechar todas las oportunidades que aparecen vinculadas a la Base Logística y otros sectores".

El máximo responsable de la institución provincial ha incidido en que, con esta iniciativa, "estamos contribuyendo al desarrollo integral del estudiante, a fin de que logre una efectiva formación académica vinculada directamente al empleo, en un espacio de intercambio, aprendizaje, participación y dinamización intercultural".

El proyecto se llevará a cabo en el Complejo Residencial Municipal, que dispone de 14 viviendas destinadas a residencia universitaria. La Diputación de Córdoba aportará la cantidad de 48.576 euros para sufragar los gastos que se deriven de la estancia de estos alumnos.