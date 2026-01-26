Ecuador anuncia dos nuevas emisiones de bonos a 8 y 13 años

NUEVA YORK, 26 ene (Reuters) - Ecuador anunció el lunes la emisión de nueva deuda a 8 y 13 años, tras la oferta de inversionistas por unos US$4.600 millones de sus bonos con vencimientos incrementales de 2030 y 2035.

Los dos nuevos bonos en dólares tendrán vencimientos en 2034 y 2039, en una emisión liderada por Bank of America y Citi, según datos de LSEG.

El gobierno ecuatoriano indicó por separado que recibió ofertas por US$2.480 millones, o el 81,6%, de sus bonos con vencimiento a 2030, y US$2.120 millones, o el 32,7%, de sus bonos con vencimiento a 2035, en su oferta de recompra en efectivo.

Dijo además que anunciará el 27 de enero si acepta las ofertas, cuánto invertirá en cada serie y si las ofertas serán prorrateadas. La recompra aún está condicionada al cierre de la nueva emisión de bonos. (Información de Rodrigo Campos en Nueva York y Alexandra Valencia en Quito; Editado en Español por Ricardo Figueroa)