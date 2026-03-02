Ecuador anuncia el inicio de "operaciones conjuntas" contra el narco junto a EEUU

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio este mes de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico junto a sus "aliados de la región", incluido Estados Unidos.

Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a los poderosos grupos criminales que operan en el país, dedicados al tráfico de cocaína y la minería ilegal. Noboa calificó en X la ofensiva como una "nueva fase" de su política de mano dura.

El gobierno anunció que decretará un toque de queda del 15 al 30 de marzo en las cuatro provincias más violentas del país. "Estamos en guerra", expresó a medios el ministro del Interior, John Reimberg.