Ecuador anuncia nueva emisión de deuda después de siete años

Ecuador anunció el viernes que regresará a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde 2019, mediante una nueva emisión de bonos soberanos en un contexto de presión fiscal y la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas.

El país enfrenta problemas económicos a causa de su costosa guerra contra bandas del narcotráfico, que con su disputa por el poder han convertido a Ecuador en el más violento de la región con 52 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado, lo que equivale a un asesinato por hora, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

"Ecuador accede a los mercados internacionales (de capital), después de siete años", indicó el ministerio de Economía en un comunicado, sin dar detalles sobre el monto ni las condiciones.

En 2019 colocó US$ 2.125 millones.

Según la cartera, volver a estos mercados permite al país tener más opciones para conseguir "financiamiento externo en condiciones convenientes" y no depender de una sola fuente.

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo la decisión permite al país "mejorar el perfil de vencimientos de su deuda y sustituir bonos que están venciendo por otros a plazos más largos".

Esto "le da un alivio fiscal e importante" a la nación, añadió a la AFP el experto del grupo Spurrier.

La estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa permitirá inversiones en salud, obras, equipamiento e infraestructura, indicó la cartera de Economía cuando el déficit del presupuesto general del estado de 2025 fue de unos US$ 5.000 millones.

Algunos opositores señalan que la decisión llevará a un aumento de la deuda sin resolver los problemas estructurales de la economía ecuatoriana.

El proyecto se enmarca en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para emitir bonos por US$ 1.000 millones en este año, de acuerdo con Acosta Burneo.

Ese organismo aprobó en 2024 un crédito para Ecuador por US$ 4.000 millones a cuatro años, que luego aumentó a 5.000 millones.

Ecuador en 2008 suspendió el pago de casi un 40% de su deuda externa, que entonces sumaba US$ 9.900 millones equivalentes a un 19% del PIB.

El pasivo internacional del país fue de US$ 49.595 millones (37% del PIB) a octubre pasado, según el Banco Central local.