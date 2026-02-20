Ecuador: Anuncian visita del canciller israelí comercial

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, anunció la visita en una entrevista con Teleamazonas, calificándola de "hito" en las relaciones entre ambos países.

Saar se reunirá con el presidente Daniel Noboa en Guayaquil.

Durante la reunión, se espera la firma de un acuerdo económico multisectorial, que incluye el inicio formal de las negociaciones comerciales. El objetivo, explicó la ministra, es facilitar el acceso de los productos ecuatorianos al mercado israelí y a su área de influencia regional.

También está en la agenda un acuerdo con el Ministerio del Interior para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Sommerfeld aclaró, sin embargo, que la relación no se limitará a este ámbito: Israel, afirmó, es tecnología e innovación y puede transferir conocimiento útil para mejorar la eficiencia del sistema productivo ecuatoriano. El objetivo final es integrar ese conocimiento para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico (ANSA).