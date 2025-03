Ecuador apura el paso para embarcarse hacia el Mundial de 2026

Solo una hecatombe podría suspender el aterrizaje de Ecuador en el Mundial de 2026. Cuatro puntos cosechados en la última doble jornada, pese a un sufrido empate 0-0 con el colista Chile, activó el turbo para tratar de llegar con anticipación a la cita en Norteamérica.

El estratega argentino Sebastián Beccacece prefiere vivir el "día a día" tras reconocer que Chile "tuvo su mérito" y "nos hizo ver mal" en el duelo del martes en Santiago.

Pese al mal rato, los números dejan a la Tricolor casi lista para su quinta cita mundialista luego de disputar las ediciones de Corea del Sur y Japón-2002, Alemania-2006 (donde llegó a octavos), Brasil-2014 y Catar-2022.

"Creo que ya estamos clasificados. Falta algo mínimo. Debería ocurrir una catástrofe, que perdamos por goleada todos los partidos (que restan) y que nuestros rivales (directos) ganen todos los puntos" para quedar fuera, opinó el analista deportivo Joselo Sánchez.

Y consideró que a pesar de la cautela que promulga, Beccacece tiene "confianza" en que irá al Mundial, al punto de permitirse alinear desde el inicio del cotejo ante la Roja al joven mediocampista Darwin Guagua, que hizo su debut con la selección ecuatoriana.

Sin embargo, Sánchez dijo a la AFP que "ahí arriesgó mucho Beccacece".

Era un partido, por la decimocuarta fecha, en el que Ecuador estaba llamado a ganar para aligerar el peso y la presión en la eliminatoria sudamericana.

- San Galíndez -

La falla "fue evidente, porque Ecuador no tuvo ataque en el primer tiempo, le faltó la banda izquierda para atacar, pero las cosas se corrigieron ya en el minuto 60 con el ingreso de Janner Corozo (por Guagua)", agregó Sánchez, quien dirige la revista deportiva Winner.

Beccacece rescató "la voluntad, el esfuerzo y la entrega para soportar la adversidad" de sus discípulos.

"Cuando las cosas no salen, (no podemos) ni pensar que somos los peores, ni cuando nos salen (bien) pensar que ya estamos para campeones del mundo, porque no es así", expresó.

Segundo con 23 puntos y con Uruguay, Brasil y Paraguay pisándole los talones con 21, Ecuador marcha firme hacia Norteamérica-2026.

El empate de visitante de la Celeste con Bolivia (0-0) ayudó a que la Tricolor se mantenga arriba detrás del líder Argentina, que sumó 31 unidades y ya está clasificada.

También aportaron la seguridad y los reflejos felinos del portero Hernán Galíndez, del argentino Huracán, quien salvó a los ecuatorianos de una derrota.

El portal deportivo Fútbolecuador lo llamó "el héroe de la noche", mientras que el diario digital Primicias escribió que la clasificación de Ecuador está "encaminada".

- ¿Después de Enner, quién? -

La zona defensiva es de las mejores de Sudamérica.

El siguiente reto será enfrentar de local a un maltrecho Brasil, que cayó 4-1 ante Argentina el martes.

"Ecuador tiene todo para ganarle a Brasil y ya, para de una vez por todas, sellar la clasificación acá en nuestro país aprovechando la localidad", expresó Sánchez.

Una defensa sólida y un ataque en dudas.

La línea ofensiva de Ecuador necesita de manera urgente otro "delantero de oficio", sostiene Sánchez, al referirse a las dificultades para hallar un reemplazo para el goleador histórico Enner Valencia.

Con los ojos puestos en el Mundial, la afición se pregunta en qué condiciones podría llegar 'Superman' Valencia al certamen cuando sus poderes se van debilitando.

"Después de Enner no tenemos a nadie, no hay un recambio generacional y tenemos que persistir y resistir con Enner. Mucha gente decía que después del Mundial de Catar, Enner no llegaba al del 2026 y Enner va a ser nuestro principal delantero y quizás el único delantero de oficio" que tenga la Tricolor en ese torneo, señaló Sánchez.

pld/sp/ma