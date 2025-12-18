Ecuador: Asesinado el futbolista Mario Pineida

Según una primera reconstrucción, publicada por el diario ecuatoriano El Universo, la emboscada tuvo lugar alrededor de las 16:30 hora local, frente a una carnicería.

Hombres armados abrieron fuego contra dos personas: Pineida murió en el acto y la otra resultó herida.

La Policía Nacional acordonó inmediatamente la zona e inició una investigación, mientras que el ministerio del Interior confirmó oficialmente que la víctima es el jugador del Barcelona SC.

Pineida, de 33 años, era un lateral izquierdo de reconocida trayectoria, con experiencia en varios clubes de la liga ecuatoriana y también con la selección ecuatoriana.

En un comunicado, el Barcelona SC expresó sus más sinceras condolencias e invitó a la afición y a la ciudadanía a unirse en oración por el futbolista y su familia.

El asesinato reaviva la alarma sobre la creciente escalada de violencia que ha afectado al país en los últimos meses, con incidentes cada vez más frecuentes que involucran a figuras públicas y deportistas. (ANSA).