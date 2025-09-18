Ecuador: Asociaciones de migrantes de Baleares critican el "giro racista y deshumano" del PP y el aval a las propuestas de Vox

PALMA, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Plataforma de Asociaciones de Personas Migrantes de Baleares, junto con la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, la Asociación de Senegaleses de Baleares, la Revolución Ciudadana y otras entidades de la comunidad migrante, han criticado este jueves el "giro racista y deshumano" del PP y la presidenta del Govern, Marga Prohens, para aliarse con Vox y legitimar sus "propuestas de odio contra las personas migrantes".

En un comunicado, las asociaciones han recordado que el pasado martes el PP votó con Vox en el Congreso a favor de tramitar una proposición de ley para eliminar de facto el arraigo, una vía legal que permite regularizar a personas que llevan años trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad española.

Para los colectivos, aunque la iniciativa fue rechazada, el apoyo del PP supone "una traición a los valores democráticos, a los derechos humanos y a miles de familias trabajadoras".

"Marga Prohens ha hecho suyo un discurso de odio que no solo señala a las personas migrantes como problema, sino que amenaza con expulsar a familias enteras y hasta a niños y niñas nacidos en España. Es racismo institucional convertido en estrategia política", han apuntado.

También han lamentado que el PP "mire hacia otro lado" mientras Vox defiende públicamente su objetivo de expulsar a hasta ocho millones de personas migrantes y sus hijos e hijas nacidos en España.

El portavoz de la Plataforma de la Inmigración de Baleares, Farouk Pino Nallar, ha asegurado que lo que Prohens y el PP están legitimando con Vox es la expulsión de sus hijos e hijas, sembrar miedo y la ruptura de comunidades.

"No lo vamos a permitir. La Federación y todas las entidades que nos acompañan decimos alto y claro: basta de racismo, basta de odio, queremos una sociedad que proteja y respete la dignidad humana", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, Milton Horacio Balda Macias, ha insistido en que las personas migrantes no son una amenaza.

"Somos parte viva de estas islas. Somos amigos, vecinos, compañeros y familias que hemos venido a construir nuestro proyecto de vida. Trabajamos en la hostelería, el campo, la construcción, el cuidado de personas mayores, el servicio doméstico y muchos otros sectores esenciales que sostienen estas islas", ha añadido.

Las asociaciones han pedido a Prohens y al PP que rompan con Vox, que garanticen la protección de las personas migrantes y que se opongan frontalmente a cualquier propuesta que ponga en riesgo la vida y el futuro de millones de personas.

Al mismo tiempo, piden a la sociedad española y balear "que alce la voz, que no se calle y que no normalice el racismo en las instituciones".