Ecuador: Ataque a resort turístico, al menos 6 muertos, entre ellos una niña

(ANSA-AFP) - QUITO, 28 DIC - Al menos seis personas, incluida una niña de dos años, murieron este domingo cerca de una playa turística en el suroeste de Ecuador en un ataque armado que también dejó tres heridos, según informó la policía.

El tiroteo ocurrió en Puerto López, provincia de Manabí, un popular destino para el avistamiento de ballenas, en medio de una ola de violencia este fin de semana que dejó nueve muertos en la ciudad, según medios locales.

"Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas", declaró a los medios el coronel William Acurio, comandante de la policía regional.

Entre las víctimas se encontraba una niña de "unos dos años", añadió.

Ecuador, ubicado entre los dos principales exportadores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia debido a los enfrentamientos entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicano y colombiano. (ANSA-AFP).