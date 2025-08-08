Ecuador: Bancos cooperativos italianos preocupados con ley

Como se destaca en un comunicado, "esta ley, entre otras cosas, otorga al Ejecutivo la facultad de exigir a las cooperativas de crédito que se transformen en bancos con personalidad jurídica de sociedades anónimas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos en caso de presuntos "riesgos sistémicos" para el sistema financiero".

Esta disposición regulatoria, según Federcasse, representa una amenaza fatal para el sistema bancario cooperativo ecuatoriano y contradice el gran progreso social y económico que, durante más de veinte años, ha permitido al país andino desarrollar un amplio y democrático sistema de acceso al crédito, especialmente para comunidades rurales tradicionalmente excluidas, impulsando el crecimiento de un sistema financiero popular y solidario que no es una alternativa, sino un complemento del sistema capitalista tradicional.

Gracias al proyecto Microfinanza Campesina, las cajas mutualistas han otorgado más de US$100 millones en préstamos (todos con reembolso puntual al vencimiento) y más de US$5 millones en donaciones para programas de capacitación y desarrollo, beneficiando a más de 150.000 familias, comunidades enteras y redes empresariales cooperativas. (ANSA).