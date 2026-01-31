Ecuador: Brasil tendrá agregado policial en su embajada en Quito

El anuncio lo realizó el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante una visita de trabajo a Ecuador, donde se reunió con su homóloga, Gabriela Sommerfeld. En una conferencia de prensa conjunta, Vieira explicó que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad compartida por ambos gobiernos, que enfrentan desafíos comunes contra la delincuencia transnacional, y reiteró su compromiso de fortalecer el intercambio de información y la coordinación interinstitucional.

Más allá de la seguridad, las conversaciones también se centraron en la economía y el comercio. Los ministros evaluaron los avances en el acceso mutuo a los mercados, con especial atención a productos ecuatorianos estratégicos como el banano y el camarón, y las oportunidades para ampliar la presencia de productos brasileños en Ecuador.

Sommerfeld anticipó un próximo anuncio sobre la entrada del banano ecuatoriano al mercado brasileño. Asimismo, los ministros abordaron la actualización del acuerdo comercial entre Ecuador y el Mercosur para ampliar las exportaciones. La visita de Vieira concluye una misión regional que también incluyó a Bolivia y Perú y busca revitalizar el diálogo político y la coordinación en foros multilaterales. (ANSA)