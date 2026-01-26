Ecuador busca blindarse del tráfico de precursores usados para elaborar fentanilo

Ecuador quiere estar "un paso adelante" de las mafias de precursores químicos para la producción de fentanilo, en medio de una ofensiva para doblegar al narco, dijo el lunes a la AFP el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Rivadeneira.

El país aliado de Washington teme ser impactado por este potente opioide producido en gran parte en México, con precursores químicos procedentes de China.

En Ecuador "queremos dar un paso adelante a cualquier situación o a cualquier deseo mal intencionado" de "las redes internacionales que se dedican al traslado de precursores químicos por nuestro país", señaló Rivadeniera, durante la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas que se desarrolla en Quito.

Las alarmas están encendidas. El fin de semana la policía ecuatoriana incautó en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, 10.000 frascos de ketamina, un poderoso anestésico usado en la producción de drogas sintéticas.

El cargamento iba escondido en bloques usados para la construcción. Su origen era Perú y el destino Colombia.

El consumo de fentanilo ha desatado una crisis sanitaria especialmente en Estados Unidos, con miles de muertos.

En el encuentro, que se extenderá hasta el martes, participan expertos de República Dominicana, El Salvador, Colombia, Perú, Honduras y Panamá.

Los hallazgos de precursores químicos usados para drogas sintéticas todavía son incipientes en Ecuador, apuntó el viceministro, un coronel en servicio pasivo.

Por esa razón "lo que queremos es blindar a nuestro país de este tipo de avance de bandas internacionales", agregó y pidió la "colaboración de los países vecinos".

La semana pasada el presidente Daniel Noboa reclamó en X "la falta de reciprocidad" y "acciones firmes" por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera e impuso un arancel del 30% a las importaciones de su vecino.

Quito y Bogotá han aceptado reunirse para desescalar la crisis, pero no han anunciado la fecha del encuentro.

De acuerdo el exdirector de la policía colombiana Jorge Luis Vargas, quien participa en la cita, los mercados criminales de Oriente pretenden "aprovechar cualquier debilidad, especialmente en América" para llevar los precursores hasta laboratorios ubicados "en México y en otros países de Centroamérica".

Pese a las políticas de mano dura de Noboa, la violencia narco crece en Ecuador y deja un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.