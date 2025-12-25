Ecuador: Caicedo desea retirarse tras homicidio de Pineida

"Lo más probable es que me retire. No tengo intención de continuar. La muerte de Mario Pineida me ha afectado profundamente y ya no quiero saber nada de fútbol", escribió Caicedo ocho días después del asesinato de Pineida.

El defensor del Barcelona, de 33 años, fue asesinado con su esposa en un ataque armado en el barrio Samanes 4, en el norte de Guayaquil, mientras que su madre resultó herida.

"No me quedaré en Barcelona. Soy un hombre que vive los momentos; cuando decidí venir aquí, lo hice más con el corazón que con la cabeza. Si lo hubiera pensado con la cabeza, probablemente no habría venido", reveló Caicedo.

El delantero de 37 años, que durante su prolífica carrera jugó en Lazio, Inter y Manchester City, entre otros, nació en Guayaquil, que también se ve afectada por la creciente violencia que asola al país sudamericano, considerado ahora uno de los más peligrosos del mundo debido a la delincuencia, especialmente el narcotráfico. (ANSA).