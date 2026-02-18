Ecuador captura a nueve disidentes de las extintas FARC de Colombia

Militares de Ecuador capturaron a nueve presuntos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC de Colombia en una operación en la frontera entre los dos países, informó el miércoles el Ejército.

Los detenidos serían miembros del Frente Oliver Sinisterra, que se marginó del proceso de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano, y que secuestró y asesinó en 2018 a un equipo del diario El Comercio de Quito.

Las Fuerzas Armadas desmantelaron una célula de ese grupo en un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, al noroeste y limítrofe con el departamento colombiano de Nariño, señaló el Ejército en su grupo de prensa por WhatsApp.

Agregó que los militares también decomisaron un "arsenal de alto poder" que incluye casi una veintena de armas como fusiles y unos 3.000 proyectiles.

La operación se produjo luego de la detención en Esmeraldas de alias "Camilo", un colombiano presunto líder de una unidad del Oliver Sinisterra, que en el país se dedica al narcotráfico y la minería ilegal, según autoridades.

Ecuador, que en 2024 declaró un conflicto interno ante el aumento de la violencia de bandas narco con nexos con carteles internacionales, calificó como "grupos armados organizados" a tres disidencias de las FARC y del ELN de Colombia, entre ellos el Frente Oliver Sinisterra.