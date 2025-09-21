Ecuador celebra el 16 de noviembre referendo sobre bases militares extranjeras

Los ecuatorianos votarán el 16 de noviembre en una consulta popular si se permite el restablecimiento de bases militares extranjeras en el país, como pretende el presidente Daniel Noboa, informó la autoridad electoral este domingo.

El mandatario apuesta por reformar la Carta Magna con leyes más severas para enfrentar el creciente narcotráfico, pero la Corte Constitucional ha puesto freno a varios de sus proyectos por considerar que, entre otros argumentos, violan derechos fundamentales.

El 16 de noviembre los electores deberán decidir si están o no de acuerdo en eliminar de la actual Carta Magna la prohibición de establecer bases militares como la que hasta 2009 tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en Manta (suroeste).

También se pronunciarán sobre el fin de la financiación de organizaciones políticas con recursos públicos.

Queda pendiente el proyecto de Noboa de hacer una constituyente vía consulta popular, luego de que la Corte suspendiera el sábado el decreto enviado por el mandatario.

Aunque la decisión es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, ahonda aún más la crisis entre el presidente y el alto tribunal.

"La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos", indicó el sábado en un comunicado el tribunal que ha enfrentado masivas protestas lideradas por Noboa contra sus magistrados.

El presidente propone una Asamblea Constituyente integrada por 80 miembros elegidos en las urnas.

El referendo costará cerca de US$60 millones, según cifras oficiales.

Ecuador era una isla de paz entre los mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, pero en los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

El presidente ha hecho varios intentos para esquivar a la Corte y hacer un llamado directo a la consulta popular sin previa revisión de los jueces.

"Estoy especialmente preocupada en este contexto de tensiones crecientes (...) incluidas una marcha convocada por el gobierno contra la Corte y campañas que califican a los jueces como 'enemigos del pueblo'", dijo en X Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

lv/dga