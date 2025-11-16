Ecuador cierra votación para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras
La votación en Ecuador para un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución que prevé dar más poder al presidente concluyó...
La votación en Ecuador para un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución que prevé dar más poder al presidente concluyó este domingo a las 17:00 (22:00 GMT).
"El país vivió hoy una nueva jornada electoral ordenada y con alta participación (...) en un ambiente de tranquilidad", expresó la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al cierre de la votación.
Además de esas medidas, con las que el presidente Daniel Noboa pretende endurecer su lucha contra el crimen y la creciente violencia, los electores decidieron sobre la eliminación del presupuesto estatal asignado a partidos políticos y la reducción del número de congresistas de 151 a 73.
