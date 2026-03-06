Ecuador declara emergencia por reciente incendio en su principal refinería de crudo

Ecuador declaró en emergencia a su principal refinería de crudo a causa de un incendio ocurrido el domingo y que obligó a parar completamente las operaciones, informó el jueves la estatal Petroecuador.

El incendio que estuvo activo por casi dos horas durante la noche no dejó muertos ni heridos y las causas aún siguen en investigación.

La declaratoria de emergencia permitirá ejecutar "las acciones necesarias para mitigar los efectos del incidente y restablecer plenamente las operaciones", señaló la petrolera en un comunicado.

En la práctica, la medida permite agilizar contratos destinados a la reparación de daños causados por el fuego.

Este es el segundo incendio en un mes en la Refinería de Esmeraldas, ubicada en la provincia del mismo nombre y fronteriza con Colombia.

Se espera que las unidades afectadas vuelvan a funcionar a mediados de marzo e inicios de mayo, con lo que la refinería retomará sus operaciones.

El país cuenta con otras dos refinerías ubicadas en la localidad costera de La Libertad (suroeste) y la amazónica Shushufindi (noreste).

Construida hace más de 40 años, la Refinería Esmeraldas tiene una capacidad operativa de 110.000 barriles diarios y es el centro refinador más grande del país.

En mayo del año pasado, Ecuador suspendió las operaciones de la Refinería de Esmeraldas debido al incendio de un tanque de almacenamiento de fueloil en sus instalaciones.