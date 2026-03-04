Ecuador declara persona “non grata” a embajador de Cuba y su misión. Les ordena abandonar el país

QUITO (AP) — Ecuador declaró el miércoles persona “non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático y les otorgó 48 horas para que abandonen el país sudamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano informó en un comunicado que la medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque no precisó de inmediato sobre los motivos de esa decisión.

Refirió que el artículo nueve de ese convenio confiere a un país receptor la facultad de comunicar que el personal diplomático de la misión o cualquier otro miembro es persona non grata, sin tener que exponer los motivos de su medida.

Posteriormente, Cuba rechazó enérgicamente lo que llamó una “decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador. Afirmó que la medida le fue comunicada en la misma jornada “sin aportar argumento alguno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que no parecía casual que la medida se adopte en el contexto de “reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos” contra la isla. Añadió que el “acto inamistoso y sin precedentes… daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”.

La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por el presidente Daniel Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

La medida tiene lugar en medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos que se agudizó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos por terrorismo en las cortes estadounidenses.

Tras el episodio en Caracas, el mandatario estadounidense Donald Trump intensificó los bloqueos de venta de petróleo a Cuba, a la que ha calificado de “nación fallida”. Ecuador es uno de los aliados y colaboradores de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

La decisión también ocurre tres días antes de un encuentro de varios mandatarios latinoamericanos con Trump, entre los cuales está Noboa, de perfil conservador.

Ecuador y Cuba han mantenido relaciones bilaterales desde 1960, aunque posteriormente la alineación de gobiernos ecuatorianos con el embargo por parte de Estados Unidos a la isla caribeña generó altibajos.

Los lazos, en cambio, se estrecharon durante la gestión del presidente de izquierda Rafael Correa (2007-2017), lo que incluyó el envío de una misión de médicos cubanos. Este convenio lo dio por terminado el mandatario sucesor Lenín Moreno (2017-2021).

La decisión tiene un “componente ideológico”, dijo a la AP Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Mencionó que Noboa “se ha alineado a los intereses de Estados Unidos".

Es el más reciente incidente diplomático registrado en la administración de Noboa. E n abril de 2024, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de la irrupción de la policía ecuatoriana a su sede en Quito, en la que capturó al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente preso por actos de corrupción.

Ecuador también mantiene actualmente una tensión comercial con Colombia, país al que acusa de no ejercer control en la zona limítrofe en donde operan, por el lado colombiano, grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, de acuerdo con autoridades.