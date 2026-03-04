Ecuador declara persona non grata al embajador cubano y misión diplomática: oficial

QUITO, 4 mar (Reuters) - El Gobierno de ‌Ecuador declaró persona ‌non ⁠grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y al personal ​de la ⁠misión ⁠diplomática, concediendo un plazo de 48 horas para ​que abandonen el país, confirmó el miércoles la ‌cancillería ecuatoriana.

Las autoridades no ​explicaron las razones ​por las cuales el presidente Daniel Noboa adoptó esta decisión, pero mencionaron el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

"El Gobierno de Ecuador ​reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y ⁠la defensa de los altos intereses nacionales", añadió en ‌un comunicado.

La cancillería ecuatoriana no precisó si la declaratoria de persona non grata al embajador cubano implicaba un rompimiento de las relaciones diplomáticas con el país caribeño.

Una decena de miembros de ‌la fuerza pública ecuatoriana, entre policías y militares, patrullaban los ⁠exteriores de la embajada de Cuba en ‌Quito, según un testigo de Reuters.

Noboa, ⁠mediante un decreto presidencial ⁠suscrito el martes, dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador ante La Habana, José María Borja.

Un funcionario de prensa de la ‌embajada cubana en ​Quito dijo a Reuters que no podían hacer comentarios sobre el tema. (Reporte de Alexandra Valencia; Reporte adicional Tito Correa. Editado por ‌Raúl Cortés Fernández y Javier Leira)