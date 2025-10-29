Ecuador decomisa 10 toneladas de droga con ayuda de EEUU

Ecuador decomisó 10 toneladas de droga en altamar con ayuda de la Guardia Costera de Estados Unidos, que endurece su ofensiva contra el narco en el Caribe y el Pacífico, informó el Ministerio del Interior el martes.

En el país, una veintena de organizaciones criminales enfrentadas entre sí se disputan las rutas de tráfico local e internacional de la droga. Las autoridades estiman que por Ecuador transita un 70% de la producción mundial de cocaína.

En 2024, el país incautó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas en 2023.

“La adecuada cooperación internacional y el trabajo conjunto permitieron la incautación de 10 toneladas de droga. El arribo de este cargamento ilícito está previsto para las próximas horas”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

La cartera no precisó si había detenidos.

En agosto, también con el apoyo de la Guardia Costera estadounidense, el país decomisó otras 10 toneladas en sendos operativos en altamar.

Entre enero y septiembre, Ecuador incautó 135 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

En los últimos años, Ecuador ha sufrido estallidos de violencia relacionados con las disputas entre bandas criminales. En 2024, el país fue el más violento de Latinoamérica con una tasa de 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

Para combatir el creciente narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha impuesto una política de mano dura, que incluye el despliegue de militares en zonas consideradas conflictivas. Sin embargo, los homicidios van al alza.

El primer semestre de este año, los homicidios aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

pld/cjc