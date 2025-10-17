Ecuador: Detenidos en Madrid tres supuestos integrantes de una red que planeaba introducir cocaína en España por mar

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Madrid por su supuesta vinculación a una organización criminal que buscaba introducir notorias cantidades de cocaína en España a través de una nueva ruta marítima desconocida hasta el momento y que la red utilizaba para el transporte desde Ecuador con escala en Turquía.

En total se han intervenido casi 90 kilos de cocaína, así como una catana, un machete, dos turismos, diez terminales de telefonía, una baliza y un detector de balizas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, donde ha precisado que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes detectaron que la organización --de alta profesionalidad y experiencia en el tráfico internacional de estupefacientes-- planeaba introducir un importante alijo en España con una escala en Turquía para reducir el perfil de riesgo de sus contenedores.

De esta forma, trataban de ocultar el verdadero origen de la carga entre los miles de contenedores que diariamente llegan a los puertos españoles procedentes de Sudamérica. La colaboración de los servicios aduaneros turcos ha sido crucial para localizar el contenedor sospechoso con destino final el puerto de Barcelona.

Estos hechos motivaron la intervención de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que decidió incoar las correspondientes diligencias de investigación. En paralelo, también se identificó un entramado de naves industriales que la organización usaba en España para ocultar el destino final del contenedor.

Los integrantes de la red incluso proporcionaron una dirección falsa al camionero encargado de retirar el contenedor del puerto, y nunca dejaban las naves vacías, manteniendo siempre personas en su interior para detectar posibles vigilancias o controles policiales.

La operación, bautizada como 'Lokum', pone de manifiesto la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, "un fenómeno global que requiere la coordinación de autoridades judiciales y policiales de distintos países", según ha destacado el Cuerpo.

La colaboración entre la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas de Turquía y la Fiscalía Especial Antidroga ha resultado "fundamental" para neutralizar esta nueva ruta de introducción de cocaína en Europa a través de España.