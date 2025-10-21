Ecuador dice que no hay pruebas para detener a sobreviviente de ataque de EEUU a embarcación sospechosa

QUITO, 20 oct (Reuters) - La Fiscalía de Ecuador declaró el lunes que no detendrá al ecuatoriano sobreviviente de un ataque militar estadounidense contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe.

El hombre, rescatado por fuerzas estadounidenses tras el ataque, llegó a Ecuador el sábado y fue liberado después de que la Fiscalía declarara que no existían indicios de delito alguno.

"Luego de que el ciudadano mencionado llegara al país, agentes Antinarcóticos se acercaron a la Unidad de Flagrancia para poner el tema en conocimiento de los fiscales de turno", dijo la fiscalía general en un mensaje a la prensa.

"Sin embargo, al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta Institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener, ni como detenido ni como aprehendido, pues tampoco tenía procesos pendientes en su contra", agregó.

La semana pasada, el ejército estadounidense atacó un semisumergible, matando a dos tripulantes y rescatando a dos sobrevivientes: un ecuatoriano y un colombiano.

En una publicación en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: "La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Trump añadió el sábado que los sobrevivientes serían enviados a sus países de origen para su detención y procesamiento. (Reporte de Alexandra Valencia. Escrito por Natalia Siniawsky)