Ecuador dice que tenedores ofrecieron US$4.600 millones en recompra de bonos

NUEVA YORK, 26 ene (Reuters) - Ecuador dijo el lunes que los inversores ofrecieron US$2.480 millones, o el 81,6%, de sus bonos de tipo creciente 2030, y US$2.120 millones, o el 32,7%, de sus bonos de tipo creciente 2035, en su oferta de recompra en efectivo.

El Gobierno dijo que anunciará el 27 de enero si acepta las ofertas, cuánto gastará en cada serie y si se prorratearán las ofertas, y que la recompra sigue condicionada al cierre de una nueva emisión de bonos para ayudar a financiar las compras. (Información de Rodrigo Campos en Nueva York; editado en español por Ricardo Figueroa)